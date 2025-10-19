Der Sonntag begann teilweise trüb aufgrund von hochnebelartiger Bewölkung. Und so geht es auch weiter, schreibt Florian Schmalzl: „Der Hochnebel lockert über den Tälern im Tagesverlauf aber auf, sodass teilweise nur mehr hohe Wolken am Himmel sind und durch diese kann die Sonne abgeschwächt scheinen.“<BR \/><BR \/>Die gute Nachricht: „Regen ist heute sicher noch keiner zu erwarten und die Höchsttemperaturen am Nachmittag liegen zwischen 10 Grad in den Hochtälern und maximal 17 Grad im Etschtal.“ <BR \/><BR \/>Auch auf die neue Woche gibt er einen Ausblick:<BR \/><BR \/>„Der Montag beginnt in den Tälern zumeist bewölkt, nur vereinzelt kommt am Vormittag und gegen Mittag die Sonne zum Vorschein. Der Nachmittag wird überall trüber. Speziell abends sind auch leichte Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 2300 und 2000 Metern.“<BR \/><BR \/>Am Dienstag kann es, so Schmalzl, auch leicht regnen, aber nicht in ganz Südtirol. Sonnenstrahlen gebe es voraussichtlich kaum - wenn, dann eher im Vinschgau am Nachmittag ein paar Auflockerungen.<BR \/><BR \/>„Am Mittwoch dürfte es trocken bleiben. Die Chancen auf Sonne sind ein bisschen größer, wenngleich weiterhin mit Wolken zu rechnen ist und Nebel in den Bergen“, so der Wetterinteressierte.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr Informationen finden Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a>