„Der Montag verläuft zunehmend bewölkt und in den nördlichen Landesteilen beginnt es am Vormittag zu regnen, Schnee fällt oberhalb von etwa 1300 m bis 1600 m“, berichtet der Landeswetterdienst. <BR \/><BR \/>Im Laufe des Nachmittags und am Abend greifen die Niederschläge auch weiter nach Süden über. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 13 Grad Celsius.<BR \/><BR \/>Am Dienstag lockern die Wolken auf und es wird im ganzen Land sonnig. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr Informationen finden Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>