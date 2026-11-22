Die Niederschläge vom Sonntag klingen spätestens am Montagvormittag überall ab. Eine nordwestliche Höhenströmung sorgt dafür, dass trockenere Luft in den Alpenraum befördert wird. Immer wieder dringen deshalb ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke, besonders im Vinschgau und im Wipptal wird es föhnig. <BR \/><BR \/>Der Dienstag wartet dann im ganzen Land mit freundlichem Wetter auf, bevor sich für Mittwoch und Donnerstag die nächsten Niederschläge ankündigen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 900 Metern. Erst am Freitag lockert es aktuellen Prognosen zufolge wieder auf und zeitweise kommt die Sonne zurück. <BR \/><BR \/>Die Temperaturen bewegen sich die ganze Woche über zwischen -8 und 9 Grad. Lediglich am Montag kann die Quecksilbersäule etwas höher klettern.