Wolken, Sonne, Gewitter: Es bleibt unbeständig

Unbeständig geht es auch diese Woche weiter. Eine Mischung aus Sonne, Wolken und Gewitter bestimmt die Wetterlage im Land. Dabei ist es schwülwarm, aber nicht heiß. Zeitweise wird es sonnig, teils ist aber mit Gewittern zu rechnen, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Während es am Montagmorgen Regenschauer gab, erwachte Südtirol am Dienstag mit hohen Wolkenfeldern. Im Tagesverlauf wechseln dichtere Wolken mit sonnigen Abschnitten. Vor allem am Nachmittag und Abend entwickeln sich wieder ein paar Regenschauer und Gewitter. Die Temperaturen erreichen 23 bis 29 Grad Celsius.Ähnlich weiter geht es auch am Mittwoch: Meist überwiegen die Wolken und im Tagesverlauf kommt es erneut zu Regenschauern und Gewittern.Die 2 stabilsten Tage der Woche dürften der Donnerstag und der Freitag werden, weiß Peterlin.

