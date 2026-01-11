Am morgigen Montag überwiegen die Wolken. „An der Grenze zu Nordtirol kann es zeitweise leicht schneien“, berichtet der Landeswetterdienst. <BR \/><BR \/>Am freundlichsten mit etwas Sonnenschein wird es im Süden. Nach einem sehr frostigen Morgen liegen die Höchstwerte zwischen minus 1 Grad in Bruneck und 4 Grad Celsius in Bozen und Meran.<h3>\r\nDienstag wechselnd bewölkt<\/h3>Am Dienstag geht es wechselnd bewölkt weiter. „Zeitweise kann die Sonne durch den hohen Wolkenschirm scheinen“, so der Landeswetterdienst. <BR \/><BR \/>Der Mittwoch bringt in einigen Tälern teils zähen Hochnebel. Sonst gibt es einen freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>