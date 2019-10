Wolken und Regen zu Wochenbeginn

Milde Temperaturen und Sonne pur bildeten am Wochenende das ideale Wetter für Ausflüge.





In der kommenden Woche wird es nicht mehr ganz so sonnig. Stattdessen überwiegen die Wolken. „Am Montag tauchen von Norden her dichtere Wolken auf. Tagsüber und in der Nacht auf Dienstag sind teils schwache Niederschläge besonders Richtung Alpenhauptkamm möglich“, berichtet der Landeswetterdienst. Die Schneefallgrenze liege über 2500 Meter. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 Grad Celsius und 16 Grad Celsius.Auch am Dienstag und Mittwoch überwiegen die Wolken mit etwas Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1400 bis 1700 Meter.

stol