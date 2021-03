Wolken und Schnee gegen Sonne und Föhn: Die 2 Seiten des Südtirolwetters

Vor allem im Bereich des Alpenhauptkamms rieseln die Flocken weiter und weiter. Vom Reschen bis zum Staller Sattel kann es am Montag immer wieder schneien. Richtung Süden ist hingegen mit einer Auflockerung zu rechnen und die Sonne zeigt sich zumindest teilweise.Und auch in der restlichen Woche bleibt das Land wettertechnisch klar zweigeteilt. Während im Norden der Winter das Zepter fest in der Hand hält, sorgt der Nordföhn im Süden zumindest für trockene Verhältnisse – mit ab und zu ein wenig Sonnenschein.Am Donnerstag und Freitag erwartet us laut derzeitigen Prognosen des Landeswetterdienstes eine Mischung aus Sonne und Wolken.Die Temperaturen bewegen sich zum Wochenbeginn zwischen minus 6 und plus 14 Grad – Tendenz sinkend.

deb