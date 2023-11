Wolken und Schnee: So wird das Wetter

Schneefallgrenze zwischen 500 und 1000 Metern

Am morgigen Montag scheint laut Landeswetterdienst in der ersten Tageshälfte noch zeitweise die Sonne. Am Nachmittag nehmen jedoch die Wolken überall zu und in der Nacht auf Dienstag kann es gebietsweise leicht schneien.In der Früh ist es verbreitet frostig. Die Höchstwerte erreichen 1Grad Celsius in Sterzing und bis 5 Grad in Meran.„Am Dienstag lockert es abseits vom Alpenhauptkamm auf, im Norden bleibt es wechselhafter. Am Mittwoch scheint verbreitet die Sonne“l, berichtet der Landeswetterdienst.Am Donnerstag tauchen wieder dichtere Wolken auf und von Südwesten her beginnt es allmählich zu regnen oder zu schneien. Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich zwischen 500 und 1000 Metern Höhe.