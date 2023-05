Wolken am Muttertag: Erst mal bleibt es unbeständig

Ein Tief über dem Golf von Genua zieht feuchte Luftmassen zu den Alpen und beschert Südtirol damit unter anderem einen bewölkten Muttertag. Stark bewölkt bleibt es in weiten Landesteilen, während es vor allem im Südosten zu einigen Niederschlägen kommen kann.Nicht nur in Südtirol, sondern auch im Mittelmeerraum ist das Wetter derzeit durchwachsen. Die Sonne blitzt zwar hin und wieder auf, dennoch liegen die Höchstwerte laut dem Landeswetterdienst nur zwischen 11 und 19 Grad.Am Wochenstart geht es hingegen mit Temperaturen bis zu 23 Grad weiter, so der landesmeteorologische Dienst. Gerade in mittleren und südlichen Landesteilen kommt die Sonne öfter durch. Nördlich wird es weiter bewölkt bleiben und auch regnen, bevor nachmittags der Wind durch die Täler zieht.Auch am Dienstag und am Mittwoch ist mit Wolken und gebietsweise mit einigen Niederschlägen zu rechnen. Gegen Ende der Woche verziehen sich die Wolken dann aber und die Temperaturen steigen an.