Wolkenstein: Arbeiter stürzt vom Baugerüst

Gegen 10.30 Uhr war der Arbeiter ausländischer Herkunft von einem Baugerüst, das an einem Haus am Dorfbeginn angebracht war, gestürzt. Sofort wurden sämtliche Einsatzkräfte alarmiert.Glücklicherweise wurde der Arbeiter nicht schwer verletzt. Er wurde von den Sanitätern an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin in das Krankenhaus von Brixen geflogen.Im Einsatz standen neben dem Notarzthubschrauber auch das Rote Kreuz und die Carabinieri, die den Unfallhergang ermitteln.