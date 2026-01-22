<BR \/>Der Alarm wurde sofort ausgelöst. Die Carabinieri von Wolkenstein trafen innerhalb kürzester Zeit am Einsatzort ein und leisteten Erste Hilfe. Wiederbelebungsmaßnahmen, die Gabe von Sauerstoff sowie der rasche Einsatz eines Defibrillators seien laut Aussendung entscheidend gewesen, um den Mann zu stabilisieren. <BR \/><BR \/>Der Skifahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt in kritischem Zustand und war bewusstlos. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte sein Leben gerettet und ein Zustand erreicht werden, der einen weiteren medizinischen Transport ermöglichte.<BR \/><BR \/>Im Anschluss brachte der Notarzthubschrauber Aiut Alpin den Mann ins Bozner Krankenhaus. Dort wurde er stationär aufgenommen und medizinisch versorgt. Der Skifahrer wurde schließlich nach Deutschland verlegt. Aktuell befindet er sich in stabilem Zustand und ist nicht mehr in Lebensgefahr.