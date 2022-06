Wolkenstein in Gröden: Bus rollt in Bar-Terrasse – Großer Sachschaden

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Wolkenstein in Gröden zu einem Schreckmoment gekommen. Ein Bus war in den Außenbereich einer Bar gerollt und demolierte diesen fast komplett. Glück im Unglück: Es wurde niemand verletzt.