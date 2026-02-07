Die Carabinieri wurden während einer Kontrolle im bekannten Grödner Après-Ski-Lokal auf den Marokkaner aufmerksam.<BR \/><BR \/>Er war im Besitz verschiedener Kleidungsstücke und eines Bluetooth-Kopfhörers.<BR \/><BR \/>Eine genauere Überprüfung ergab, dass die Ware im Wert von rund 500 Euro aus einem Diebstahl stammt. Kleidung und Kopfhörer waren einem Mann aus St. Ulrich gestohlen worden. Dieser hatte Anzeige erstattet.<BR \/><BR \/>Die Waren wurden sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Der Marokkaner, der sich ohne festen Wohnsitz in Italien aufhält, erhielt eine Anzeige wegen Hehlerei.