Der Mann aus Osteuropa, der in Italien keinen festen Wohnsitz hat und bereits Vorstrafen aufweist, soll mehrfach alkoholische Getränke gestohlen haben und war damit für die örtlichen Geschäftsleute zu einem Ärgernis geworden.<BR \/><BR \/>Die Diebstahlserie habe laut Aussendung der Carabinieri im August begonnen. Unter anderem entwendete der Mann hochwertigen Wein aus dem Barbereich eines Hotels. Wenige Tage später stahl er Bier aus einem Supermarkt. Als er am darauffolgenden Tag erneut zuschlug und Spirituosen stehlen wollte, wurde er vom Inhaber ertappt und flüchtete.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen wurden durch Anzeigen der betroffenen Betriebe ausgelöst. Den Carabinieri gelang es, den 28-Jährigen als mutmaßlichen Täter zu identifizieren.