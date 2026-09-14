Kurz vor seiner Abreise traf er Klaus Berger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), zu einem Austausch. Im Mittelpunkt des Treffens standen die intensive Vorbereitung der vergangenen Monate, die bevorstehenden Herausforderungen in Shanghai und die Bedeutung der internationalen Berufsweltmeisterschaften für junge Fachkräfte. Klaus Berger nutzte die Gelegenheit, Felix Larcher persönlich viel Erfolg für die Berufs-WM zu wünschen.<BR \/><BR \/>„Die Teilnahme von Felix an den WorldSkills ist etwas ganz Besonderes − für ihn persönlich, aber auch für unsere gesamte Branche. Er zeigt eindrucksvoll, mit wie viel Können, Leidenschaft und Professionalität junge Menschen ihren Beruf in der Hotellerie ausüben. Felix ist ein großartiger Botschafter für unsere Branche und zeigt, welche Chancen und Perspektiven das Hotel- und Gastgewerbe jungen Menschen bietet“, betonte HGV-Präsident Klaus Berger.<h3>\r\nIntensives Training<\/h3>Hinter Felix Larcher liegen intensive Vorbereitungsmonate. Gemeinsam mit seinem Experten und Coach Gabriele Troccoli trainierte er verschiedenste Situationen aus dem Arbeitsalltag an der Hotelrezeption, vertiefte seine Fachkenntnisse und bereitete sich gezielt auf die Anforderungen des internationalen Wettbewerbs vor. Dazu gehörten auch Trainings mit Teilnehmenden aus anderen Ländern.<BR \/><BR \/>Der HGV unterstützt Felix Larcher seit Beginn seiner Vorbereitung mit personellen und finanziellen Ressourcen. Damit möchte der Verband nicht nur ein vielversprechendes Nachwuchstalent fördern, sondern auch die Qualität und Zukunftsperspektiven der Berufe im Hotel- und Gastgewerbe sichtbar machen. Die WorldSkills 2026 finden vom 22. bis 27. September in Shanghai statt, heißt es abschließend in der Presseaussendung des HGV.