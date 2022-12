WorldSkills Italy: Krönender Abschluss im Felsenkeller

Durch und durch stolz

„Ihr seid das Aushängeschild für Südtirols Ausbildung und für junge Bestleistungen“

Über einen Zeitraum von 8 Wochen wurden in verschiedenen Orten der Welt die diesjährigen Berufswettbewerbe ausgetragen. Die 10 Teilnehmer aus Südtirol schlugen sich dabei hervorragend.Insgesamt wurden 4 Medaillen – eine Gold-, 2 Silber- und eine Bronzemedaille – sowie 4 Medaillons for Excellence erzielt.In Anwesenheit von Wirtschafts- und Bildungslandesrat Philipp Achammer fand gestern im Felsenkeller eine Abschlussfeier für die Südtirol-Mannschaft statt.„Wir sind sehr stolz auf eure Leistungen. Das Land Südtirol hat mal wieder gezeigt, dass es ganz vorne mitspielt, wenn es um die berufliche Ausbildung geht“, betonte Achammer. Südtirol hat in der Nationenwertung den herausragenden sechsten Platz erzielt.Lobesworte kamen auch vom offiziellen WorldSkills Italy Delegierten Gert Lanz: „Ich möchte mich im Rahmen dieser Feier ganz herzlich bei den Ausbildungsbetrieben und den lvh-Obleuten bedanken. Sie alle haben die einzelnen Wettbewerbe stark mitgetragen und die Teilnehmer unterstützt. Gemeinsam sind stolze Ergebnisse erzielt worden und wir hatten die einmalige Chance, 2 Wettbewerbe in Bozen auszutragen.“Teilnehmer, Fachexperten, Obleute und Arbeitgeber erhielten als Anerkennung nochmals eine Medaille – in Form eines handwerklich hergestellten Schokoladenmedaillons.lvh-Präsident Martin Haller freute sich ebenso mit den jungen Mädchen und Burschen: „Ihr seid das Aushängeschild für Südtirols Ausbildung und für junge Bestleistungen. Ihr macht nicht nur eure Eltern, sondern das gesamte Südtiroler Handwerk stolz.“Mit der WorldSkills Mannschaft feierten auch die lvh-Vorstandsmitglieder Daniela Bortolon, Johanna Falser, Jasmin Fischnaller, Markus Bernard und der technische WorldSkills Italy Delegierte Thomas Pardeller.Die Feier wurde durch eine Führung durch den Felsenkeller und ein gemeinsames Abendessen abgerundet.