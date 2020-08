Wuchsstörungen im Weinbau: Preis für die Laimburg

Die Forschungsergebnisse des Versuchszentrums Laimburg kommen in erster Linie der Südtiroler Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung zugute, erregen aber auch international Aufsehen. Erst vor kurzem wurde ein interdisziplinäres Forscherteam um Chemieexperte Peter Robatscher und Laimburg-Direktor Michael Oberhuber (selbst Chemiker) für ihre Forschung zu den Wuchsstörungen im Weinbau ausgezeichnet, die im Jahr 2015 in Südtirol und anderen Ländern in Europa zu großen Ertragsausfällen geführt hatten.In Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau war es dem Versuchszentrum Laimburg damals gelungen, die Ursachen für die Wuchsstörungen aufzuklären. In der Folge wurden die Laimburger Forschungsergebnisse zu diesem Thema in verschiedenen Fachzeitschriften und bei Kongressen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene vorgestellt, wie jüngst in der renommierten amerikanischen Fachzeitschrift Journal of Agricultural and Food Chemistry.Für die Publikation sind die Laimburger Wissenschaftler um Peter Robatscher und Michael Oberhuber nun von der Amerikanischen Chemischen Gesellschaft (ACS) mit dem „The Journal of Agricultural and Food Chemistry Research Article of the Year Award“ im Bereich Landwirtschafts- und Lebensmittelchemie ausgezeichnet worden.Unter normalen Umständen hätten Michael Oberhuber und Peter Robatscher stellvertretend für das gesamte Forscherteam die Auszeichnung anlässlich des „National Fall Meetings“ der Amerikanischen Chemischen Gesellschaft in San Francisco entgegengenommen. Corona-bedingt wurde die Konferenz jedoch virtuell abgehalten. Auch die Preisverleihung am Donnerstag, 20.08.2020 fand im Rahmen eines digitalen Events statt, an dem das Forscherteam vom Felsenkeller des Versuchszentrums Laimburg aus teilnahm.Im Jahr 2019 waren insgesamt 1446 Artikel im Journal of Agricultural and Food Chemistry Research publiziert worden. Die Publikation zu den Wuchsstörungen im Weinbau der Experten des Versuchszentrums Laimburg und ihrer Kollegen vom Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau wurde von der AGRO Division der Amerikanischen Chemischen Gesellschaft zum besten Paper gewählt. Die Amerikanische Chemische Gesellschaft (American Chemistry Association, ACS) vergibt diese Auszeichnung seit 2013 jedes Jahr für herausragende Forschungsarbeiten in den Bereichen Agrikultur- und Lebensmittelchemie.„Am Versuchszentrum Laimburg legen wir großen Wert auf den Praxisbezug; die enge Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern, der landwirtschaftlichen Praxis, liegt in unserer DNA. Nur so sehen wir, wo die Probleme liegen und können sofort darauf reagieren – wie eben damals mit einer schnell einberufenen Task Force auf die Wuchsstörungen. Gleichzeitig verlieren wir aber auch die internationalen Entwicklungen in der Forschung nicht aus dem Blick, vernetzen uns immer mehr mit anderen Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt und treiben so unsere Internationalisierung voran. Nur wenn wir auf internationalem Niveau forschen, können wir dazu beitragen, dass die Südtiroler Landwirtschaft und Lebensmitteltechnologie international wettbewerbsfähig bleibt. Die Auszeichnung hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unsere Forschung international Anerkennung findet“, betonte Laimburg-Direktor Michael Oberhuber.Im Jahr 2015 waren in Südtirol in mehr als 1000 Rebanlagen bzw. in mehr als 13 Prozent der Weinbaufläche (> 400 ha) Wuchsstörungen an Blättern und Gescheinen von Weinreben aufgetreten, infolge derer die Gescheine gar nicht oder nur teilweise aufblühten. Beträchtlichen Ertragsausfälle von bis zu 80 Prozent waren die Folge. Außer in Südtirol traten die Wuchsstörungen auch in Süditalien, Österreich, Deutschland, Frankreich und der Schweiz auf.Unter der Leitung des Chemieexperten Peter Robatscher gelang es den Forscher nachzuweisen, dass die Wuchsstörungen von einem Abbauprodukt des Fungizids [email protected] der Firma Bayer CropScience hervorgerufen worden waren. Das auf dem Wirkstoff Fluopyram basierende Pflanzenschutzmittel war im Südtiroler Weinbau im Jahr 2014 beinahe flächendeckend gegen Botrytis eingesetzt worden. Die Firma Bayer CropScience hatte die Ergebnisse des Versuchszentrums Laimburg sofort anerkannt, das Produkt vom Markt genommen und die Südtiroler Weinbauern mit insgesamt mehr als 2 Mio. Euro für ihre Ertragsausfälle entschädigt.

