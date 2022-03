„Ich bin froh, dass sie uns nicht im Bus erschossen haben“

Wilen Martyrosyan ist 18 Jahre alt. In 3 Monaten hätte er in Kiew seine Matura machen sollen. Gestern ist der junge Mann nach vielen Stunden Fahrt mit Bus und Zug bei seiner Mutter in Bruneck angekommen. Wie es jetzt weiter gehen soll, weiß er nicht. „Wir werden erst einmal warten und hoffen“, sagt er.