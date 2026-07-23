Was für viele Menschen selbstverständlich erscheint, wird für kranke oder alte Menschen oft zu einem unerreichbaren Wunsch. Genau hier setzt der Wünschewagen an und macht besondere Herzenswünsche wahr: Kostenlos, professionell und mit viel Menschlichkeit. Wie wertvoll eine Wunschfahrt für die Betroffenen ist, zeigt die Geschichte von Irene.<BR \/><BR \/> Die 70-jährige Vinschgerin war viele Jahre mit Leidenschaft als Friseurin tätig. Als ihre Tumorerkrankung fortschritt, äußerte sie einen besonderen Wunsch: Sie wollte noch einmal einen Friseursalon besuchen und sich die Haare machen lassen, so wie sie es selbst jahrzehntelang für ihre Kundinnen und Kunden getan hatte. Dank des Wünschewagens und seiner Freiwilligen konnte dieser Wunsch erfüllt werden. Irene kehrte mit neuer Frisur, strahlenden Augen und vielen schönen Erinnerungen nach Hause zurück. <BR \/><BR \/>Seit dem Start des Projekts vor acht Jahren erfüllt der Wünschewagen die Herzenswünsche von kranken Menschen: Ein Spaziergang am Meer, ein Besuch am Heimathof, das Wiedersehen mit Freunden oder die Teilnahme an einer Familienfeier. Was auf den ersten Blick oft klein erscheint, bedeutet für die Fahrgäste häufig die Welt. Getragen wird der Dienst von derzeit 82 speziell geschulten Freiwilligen, die sich mit viel Einfühlungsvermögen und fachlicher Kompetenz um die Betroffenen und ihre Angehörigen kümmern und jede Fahrt zu einem besonderen Erlebnis machen. <h3>\r\n145.000 Kilometer und 500 Herzenswünsche<\/h3>In den vergangenen acht Jahren haben die Freiwilligen des Wünschewagens mehr als 145.000 Kilometer zurückgelegt und knapp 500 Herzenswünsche erfüllt. Die Fahrten führten nicht nur durch Südtirol, sondern auch nach Österreich, Deutschland, England, Rumänien, Albanien und bis nach Sizilien. Damit auch in Zukunft möglichst viele Wünsche erfüllt werden können, ist der Wünschewagen auf Spenden angewiesen. <BR \/><BR \/>Neben den laufenden Wunschfahrten steht aktuell eine wichtige Investition bevor: die Anschaffung eines neuen Wünschewagens. Das neue Fahrzeug soll noch besser auf die Bedürfnisse der Fahrgäste abgestimmt sein, modernste Sicherheitsstandards erfüllen und eine noch würdevollere Begleitung ermöglichen.<BR \/><BR \/><b>Wenn auch Sie den Wünschewagen unterstützen möchten, können sie auf das folgende Konto spenden:<BR \/><\/b><BR \/><b><b>IBAN: <\/b><\/b>IT45 D 08081 11601 000301015893<BR \/><b>Spendenzweck<\/b><b>:<\/b> Wünschewagen