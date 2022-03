Wüstenstaub im Anflug auf Südtirol – Kein Niederschlag erwartet

Der Montag gestaltet sich überwiegend sonnig und es kommt nur zu vereinzelter Wolkenbildung. Am Dienstag erreicht uns dann der Wüstenstaub aus der Sahara. Dieser sorgt für trockene Luft, mehr Wolken und schlechtere Sicht.Bereits in der Vergangenheit gelangte der Wüstenstaub aus der Sahara nach Südtirol. Oft kam es dadurch zu Sandablagerung auf Fahrzeugen, Dächern und Balkonen. Wegen der geringen Niederschlagserwartung wird es diese Woche allerdings nicht dazu kommen.Am Mittwoch behält die Sonne ganztägig die Oberhand. Am Donnerstag sind es hingegen die Wolken, die das Geschehen fest im Griff haben.Zum Wochenende hin erwartet uns am Freitag ein ständiger Mix aus Sonne und Wolken. Am Samstag und Sonntag setzt sich die Sonne vermehrt durch und es wird wieder angenehmer.

