„Wunderkinder“: 2 Babys und Bub (6) nach Tagen aus Trümmern gerettet

Ein 5 Monate altes Baby konnte nach mehr als 130 Stunden lebend gerettet werden.

Kopfüber wurde der Helfer in ein Loch hinabgelassen.

7 Monate altes Baby nach 140 Stunden aus Trümmern befreit

Erdbeben fordert mehr als 28.000 Tote

Tausende zerstörte Häuser und eine ungewisse Zahl an Verschütteten: Die Situation nach dem Erdbeben ist dramatisch. Doch glückliche Rettungen wie diese schenken dem trauernden Land zumindest ein kleines bisschen Hoffnung: Nach Tagen konnten 2 Babys und ein 6-jähriger Bub aus den Trümmern des Erdbebens gerettet werden. Sie werden deshalb auch als die „Wunderkinder“ der Türkei bezeichnet.Ein 5 Monate altes Baby konnte nach 134 Stunden in Antakya lebend aus den Trümmern geholt werden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie ein Helfer kopfüber in ein metertiefes Loch hinabgelassen wurde, um zu dem Säugling zu gelangen.Das sichtlich entkräftete Kind wurde nach seiner Befreiung an Rettungssanitäter übergeben. In Antakya wurde zudem ein 6-jähriger Bub gerettet, der 137 Stunden lang unter Schutt begraben war. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. In Iskenderun bargen laut Anadolu Hilfskräfte einen 44-jährigen Mann nach 138 Stunden aus den Trümmern.6 Tage nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist ein 7 Monate altes Baby in der Südosttürkei aus den Trümmern gerettet worden. Die Helfer konnten den Jungen in der Provinz Hatay nach 140 Stunden lebend aus den Trümmern bergen, wie der Staatssender TRT berichtete.Sie hätten das Kind weinen gehört und seien so auf es aufmerksam geworden. Ein 35-Jähriger wurde nach Angaben des Senders in derselben Provinz am Sonntagmorgen nach 149 Stunden unter Trümmern gerettet.Die Zahl der Toten liegt offiziell mittlerweile bei mehr als 28 000 Menschen. Allein in der Türkei lag die Zahl der Todesopfer bei 24 617. Aus Syrien wurden zuletzt 3574 Tote gemeldet ( STOL hat berichtet ).Zudem verloren viele Menschen ihr Zuhause: Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan suchten inzwischen mehr als 1,5 Millionen in Zelten, Hotels oder öffentlichen Notunterkünften Schutz. Zudem wurden die Schulferien verlängert, und Universitäten stellen vorerst auf Fernunterricht um – so sollen auch Studentenwohnheime als Unterkunft für Überlebende zur Verfügung gestellt werden.