Wuppertal: Jugendlicher geht mit Messer auf Schüler los

Laut Polizei wurde bei dem Vorfall am Donnerstagvormittag nicht geschossen. Nähere Hintergründe zum Ablauf des Geschehens und zum Motiv waren zunächst aber unklar. Laut „Bild“-Zeitung soll ein Jugendlicher mit einem Messer auf seine Mitschüler losgegangen sein.Die Polizei und auch die Feuerwehr waren mit starken Kräften vor Ort. Das Gebäude wurde geräumt und durchsucht. „Die Schülerinnen und Schüler sind in Sicherheit und werden betreut“, schrieben die Beamten auf der Plattform X (früher Twitter).Die Evakuierung sei geordnet abgelaufen. Nach Angaben der Polizei wurde eine Anlaufstelle für Eltern eingerichtet. Viele Schüler wirkten sichtlich mitgenommen von dem Geschehen. Sie wurden von ihren Eltern abgeholt.Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium im Stadtteil Elberfeld – sehr zentral in der Stadt gelegen. Der Einsatz habe um 9.52 Uhr begonnen. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt, wie ein dpa-Reporter berichtete.Ein Polizeihubschrauber kreiste in der Luft. Unter den zahlreichen Einsatzkräften waren auch Beamte mit Maschinenpistolen. Auch Seelsorger waren zu sehen.