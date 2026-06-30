Eine Handgranate aus dem Ersten Weltkrieg sorgte am Wochenende für einen Großeinsatz in Trient. Zwei Jugendliche hatten am Sonntag am Ufer des Caldonazzosees den Sprengkörper gefunden und ihn kurzerhand mit nach Hause gebracht – offenbar in dem Glauben, es handle sich um einen Stein. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329738_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Erst am nächsten Tag wurde den Jugendlichen klar, dass es sich bei ihrem Fund keineswegs um einen gewöhnlichen Stein handelte – sondern um eine Handgranate. Die Jungen verständigten umgehend die Einsatzkräfte.<h3>\r\nEin Sprengkörper in der Oberziner-Straße in Trient<\/h3>Die Granate – die noch dazu scharf war – befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einer Wohnung in der Oberziner-Straße in Trient. Carabinieri, Ortspolizei, Rettungskräfte und Sprengstoffexperten rückten an und sperrten das Gebiet. Anwohner mussten während des Einsatzes in ihren Wohnungen bleiben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329741_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Sprengstoffexperten entschärften schließlich den Fund und entfernten ihn unter Sicherheitsvorkehrungen.