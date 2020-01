„Xia“ sorgt dieser Tage für wolkenloses Wetter

Am Freitag werden laut Peterlin ein paar dünne Schleierwolken durchziehen und am Samstag fallen höchstens am Alpenhauptkamm ein paar Schneeflocken.





„Aber im wesentlichen bleibt das Hochdruckgebiet auch über Dreikönig hinaus bestehen, eine grundlegende Wetteränderung ist weit und breit nicht in Sicht“, verspricht Peterlin.Zumindest wettermäßig beginnt das neue Jahr somit auf beste Art und Weise.

stol