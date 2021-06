Yoga-Spektakel zurück auf New Yorks Time Square

Bei hohen Temperaturen versammelten sich schon in der Früh Menschen zu einstündigen kostenlosen Kursen auf Verkehrsinseln des belebten Platzes in Manhattan. Heuer gab es weniger Kurse als vor der Pandemie, dafür wurden sie auch live im Internet übertragen.Im vergangenen Jahr war das Spektakel, das jedes Jahr um den Weltyogatag (21. Juni) herum gezeigt wird, komplett ins Internet verlegt worden. „Finde dein inneres Zentrum an der Kreuzung der Welt“, bewirbt der Nachbarschaftsverband Times Square Alliance die Veranstaltung, die bereits zum 19. Mal stattfand.

apa