Yogi nach 80 Jahren fasten gestorben

Prahlad Jani sei am Dienstag zu Hause an Altersschwäche gestorben, sagte sein direkter Nachbar Sheetal Chaudhary. Jani sei ins Krankenhaus gebracht, dort von den Ärzten aber für tot erklärt worden.Der aus dem kleinen Dorf Charadad im westindischen Bundesstaat Gujarat stammende Yogi mit dem langen weißen Bart und dem Nasenring hatte erklärt, er sei in seiner Kindheit von einer Göttin gesegnet worden. Daher habe er seit dem Alter von elf Jahren weder etwas zu essen noch etwas zu trinken zu sich nehmen müssen. „Ich bekomme das Lebenselixier durch das Loch in meinem Palast, das erlaubt es mir, ohne Nahrung und Wasser zu leben“, hatte Jani 2003 gesagt.Bewiesen oder mit Sicherheit widerlegt wurde diese Aussage jedoch nicht. Mediziner halten es für unvorstellbar, dass ein Mensch derart lange vollständig fasten kann. Zwei Mal – 2003 und 2010 – stellten indische Ärzteteams Jani unter Beobachtung. Beim 2. Mal wurde der Asket mithilfe von Kameras permanent beobachtet. Während des zweiwöchigen Untersuchungszeitraums aß und trank der Yogi nichts und er schied auch keinen Urin oder Kot aus. „Dieses Phänomen bleibt ein Mysterium“, sagte damals einer der beteiligten Ärzte vor Journalisten.

apa/afp