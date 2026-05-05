Hintergrund der aktuellen Verkehrsprobleme ist eine vorübergehende Einschränkung im Bereich der MeBo bei Bozen. Im Zuge von Arbeiten an der Beschilderung bleibt die Ausfahrt Bozen Süd in der Industriezone derzeit geschlossen. Die Abfahrt in Richtung Leifers oder zum Flughafen ist ebenfalls nicht möglich.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig steht in diesem Abschnitt nur eine Fahrspur zur Verfügung, was den Verkehrsfluss zusätzlich bremst. Die Folgen sind sowohl auf der Schnellstraße als auch im Stadtgebiet deutlich zu spüren.<BR \/>Die Verkehrsmeldezentrale empfiehlt deshalb, wenn möglich auf alternative Verkehrsmittel auszuweichen. Besonders der Zug gilt als verlässlichere Option, da auch Busse von den Verzögerungen betroffen sein können. Autofahrer sollten entsprechend mehr Zeit einplanen und ihre Fahrt früher antreten.<h3>\r\nVerzögerungen auch auf Weinstraße<\/h3>Auch auf der Weinstraße zeigt sich ein ähnliches Bild: Zwischen St. Michael Eppan und der Meraner Kreuzung kommt der Verkehr nur schleppend voran.