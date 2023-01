Zahl der Corona-Infektionen sinkt deutlich

Um 38 Prozent weniger Neuinfektionen in ganz Italien

In der Vorwoche ließ die unabhängige Stiftung „Gimbe“ mit ihrem Bericht aufhorchen, wonach die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Südtirol in nur einer Woche um 23,8 Prozent angestiegen sind. Zurückzuführen sei dies wohl auf die Weihnachts- und Neujahrsfeiern gewesen (Hier lesen Sie mehr dazu).Mittlerweile gibt „Gimbe“ aber Entwarnung: In der vergangenen Woche ist die Zahl der Corona-Infektionen in Südtirol um 10 Prozent gesunken. Noch erfreulicher: Im Vergleich mit anderen Spitälern in Italien liegen in Südtirol so wenige Corona-Patienten wie fast nirgendwo – nur im Aostatal liegen noch weniger Corona-Patienten in den Krankenhäusern.Noch deutlicher fällt der Rückgang der Neuinfektionen aber auf gesamtstaatlicher Ebene aus: In ganz Italien ist die Zahl der Neuinfektionen in der vergangenen Woche um 38 Prozent gesunken, in der Nachbarprovinz Trient sogar um 40 Prozent.