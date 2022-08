Zahl der Frauenmorde in Italien gestiegen: Mehr als ein Fall alle 3 Tage

Dies geht aus dem jährlichen Dossier des Innenministeriums in Rom hervor, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet. 108 dieser Morde wurden in einem familiären oder emotionalen Umfeld begangen, in 68 Fällen war ein Partner oder Ex-Partner der Täter.Die Zahl der Meldungen von Stalking ist in den vergangenen 12 Monaten zurückgegangen: Es waren 15.817. 18.653 waren es im vorangegangenen Jahr.Gleichzeitig stieg die Zahl der Verwarnungen von 2565 auf 3100 – mehr als die Hälfte davon betrafen häusliche Gewalt.Nach dem Ende der Quarantäne ist die Zahl der Straftaten wieder gestiegen (insgesamt 2.116.479), doch sie bleibt unter Niveau vor der Pandemie: 319 Tötungsdelikte, 24.644 Raubüberfälle und 900.000 Diebstähle. Es gab einen starken Anstieg der Cyberkriminalität: 8814 solcher Vorfälle wurden aufgedeckt, gegenüber 4938 in den vorangegangenen 12 Monaten.