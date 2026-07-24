Angesichts der zunehmenden Belastung durch Hitzewellen hat die Fachgesellschaft ein landesweit einheitliches Versorgungskonzept entwickelt. Das sogenannte „Percorso Calore“ soll Ärzten und Rettungskräften klare Vorgaben für die Erkennung, Behandlung und Weiterleitung von Patienten mit Hitzschlag geben - vom ersten Notruf bis zur Versorgung auf einer Überwachungsstation.<BR \/><BR \/>Ein Hitzschlag gilt als akuter medizinischer Notfall. Ohne schnelle Behandlung kann die Sterblichkeit nach Angaben der Fachgesellschaft bis zu 80 Prozent erreichen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen sowie Personen mit Vorerkrankungen, deren Körper Hitze schlechter regulieren kann.<BR \/><BR \/>„Ein Hitzschlag ist ein zeitkritischer Notfall - genau wie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall. Trotzdem gibt es bislang kein vergleichbares Versorgungsnetz, das ihn als solchen behandelt“, sagte Mario Guarino, stellvertretender Vorsitzender des Simeu-Verband und Leiter der Notfallmedizin am Krankenhaus Cto in Neapel.<BR \/><BR \/>Das neue Konzept soll sicherstellen, dass Betroffene unabhängig vom Aufenthaltsort in Italien nach denselben medizinischen Standards behandelt werden. Es umfasst Empfehlungen für die Erstversorgung durch Rettungsdienste, die Abläufe in Notaufnahmen sowie organisatorische Maßnahmen während der Sommermonate.<BR \/>Nicht die fachliche Kompetenz der italienischen Notaufnahmen sei das Problem, betonte Guarino, sondern die fehlende Einheitlichkeit: „Ein Patient mit Hitzschlag muss überall denselben Behandlungsweg und dieselben Reaktionszeiten vorfinden.“<BR \/><BR \/>Der Simeu-Verband hat dem Gesundheitsministerium angeboten, die Empfehlungen in die offiziellen Sommer-Richtlinien für den Umgang mit Hitzewellen aufzunehmen. Angesichts häufiger werdender Extremtemperaturen gewinne der Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen zunehmend an Bedeutung, heißt es.