Zu Beginn des Jahres 2025 lebten in Italien 724 Personen, die mindestens 105 Jahre alt sind, ebenfalls ein Anstieg gegenüber den 654 im Vorjahr. <BR \/><BR \/>Die Zahl der Superhundertjährigen – also der Menschen mit mindestens 110 Jahren – beträgt 19, zwei weniger als im Jahr zuvor. Auch hier zeigt sich die größere weibliche Langlebigkeit: Nur einer von ihnen ist ein Mann. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/der-club-der-super-hundertjaehrigen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Wir haben über die Superhundertjährigen und die ältesten Italiener und Südtiroler erst kürzlich berichtet)<\/a><h3>\r\nImmer mehr Menschen erreichen hohe Altersstufen<\/h3>Zwischen 2009 und 2025 haben 222 Personen in Italien ein Alter von über 110 Jahren erreicht, darunter nur 17 Männer (acht Prozent). Die älteste lebende Italienerin wohnt in Kampanien und wird bald 115. Jahre alt. Auf Rang 8 findet sich – wie bereits berichtet– Isabella Pelà, geboren 1914 in Rovigo. Sie lebt seit vielen Jahren in Bozen und Castello-Molina di Fiemme (Trentino) und ist seit dem Tod von Giuseppina Zecchini am 17. Oktober die älteste lebende Südtirolerin.<BR \/><BR \/>Die neuen Zahlen unterstreichen das Ausmaß der demografischen Krise in Italien. Die immer älter werdende Bevölkerung führt zu rapide steigenden Gesundheitskosten. Gleichzeitig schrumpft die arbeitende Bevölkerung, die in die Sozialsysteme einzahlt.