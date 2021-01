Zahl der Infizierten im Bundesland Tirol wieder gestiegen

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurde ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.Auch die Zahl der Personen, die auf stationäre Behandlung in einem Krankenhaus angewiesen sind, ist im Tagesvergleich wieder gestiegen. 2 Fälle mehr als am Samstag, insgesamt 33, belegen Intensivbetten, 143 (plus 15) Normalbetten.Am stärksten von der Pandemie betroffen war weiterhin der Bezirk Innsbruck-Land mit 384 aktuell Infizierten, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 270.

apa