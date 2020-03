Zahl der Infizierten in Spanien nun höher als in China

In Spanien gibt es inzwischen mehr Coronavirus-Infizierte als in China, wo das Virus Ende 2019 ausgebrochen war. Das Gesundheitsministerium in Madrid teilte am Montag mit, die Zahl der bestätigten Ansteckungen sei binnen 24 Stunden um 6398 auf 85.195 gestiegen, die Zahl der Todesfälle um 812 auf 7340.