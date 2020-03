Zahl der Neuinfizierten in Italien gebremst

3906 Patienten lagen auf der Intensivstation.42.588 positiv getestete Patienten (58 Prozent aller Infizierten) befinden sich in Heimisolierung, 13.030 Personen sind inzwischen genesen. Italien ist das europaweit am stärksten von der Coronavirus-Epidemie betroffene Land.In der Lombardei, der innerhalb des Landes am stärksten betroffenen Region, wurden 416 zusätzliche Todesopfer gegenüber Samstag verzeichnet.Insgesamt lag die Zahl der Coronavirus-Toten in der norditalienischen Region damit bei 6360. An einem Tag gab es 1592 zusätzliche Infizierte.1328 befinden sich dort auf der Intensivstation, das sind 9 mehr als am Samstag.Nach der Lombardei sind nach wie vor die Regionen Emilia Romagna und Venetien die am stärksten betroffenen Regionen. In der Emilia Romagna gab es seit Beginn der Epidemie am 20. Februar 1443 Todesopfer, in Venetien sind es 392.In Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien starben bisher 98 Personen, die Zahl der Infizierten kletterte dort bis Sonntag auf 1480.„Wir sollten den Höhepunkt der Epidemie erreicht haben. Am dritten Tag in Folge gab es nicht mehr den starken Zuwachs bei der Zahl der Neuinfizierten der letzten Wochen. Ich bin hoffnungsvoll“, kommentierte der lombardische Regionalpräsident Attilio Fontana die aktuellen Zahlen laut Medienangaben.

dpa