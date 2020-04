Zahl der Neuinfizierten in Italien sinkt

Damit stieg die Gesamtzahl der Verstorbenen seit Beginn der Ausbreitung der Pandemie in Italien auf 24.114, teilte der italienische Zivilschutz am Montag mit. Zum Vergleich: Am 27. März waren noch 919 Todesopfer an einem Tag registriert worden.24.906 Covid-19-Kranke lagen in den italienischen Spitälern, davon 2573 auf der Intensivstation, 62 weniger als am Vortag. Das ist die niedrigste Zahl seit einem Monat, so Zivilschutzchef Angelo Borrelli. Die Zahl der Patienten in Heimisolation betrug 80.758 Personen, 75 Prozent der Gesamtzahl. Die Zahl der Genesenen stieg auf 48.877 Menschen, 1822 mehr als am Vortag.In der Lombardei, Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, stieg die Zahl der Todesopfer in 24 Stunden um 163 auf 12.376. Die meistbetroffene lombardische Stadt war Mailand mit 278 Neuinfizierten. Die Zahl der aktuell Infizierten lag in der ganzen Lombardei bei 34.587, das sind lediglich 90 mehr als am Vortag. 10.138 Personen lagen in den lombardischen Spitälern, das sind 204 weniger als am Vortag. 901 davon waren auf der Intensivstation, das sind 21 weniger als am Vortag.Der Lockdown in Italien bleibt vorerst bis zum 3. Mai aufrecht. Die Regierung prüft die Möglichkeit eines regional gestaffelten Neustarts je nach Zahl von Neuinfizierten pro Region. Damit sollten die mittel- und süditalienischen Regionen früher als der Norden neu starten können.Inzwischen sind weitere 5 Ärzte an Covid-19 gestorben. Damit stieg die Zahl der gestorbenen Mediziner auf 136, teilte die italienische Ärztekammer mit.

apa