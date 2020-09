Zahl der Neuinfizierten in Italien sinkt weiter deutlich

35.541 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der noch aktiven Fälle lag bei 32.078, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 1620 auf 1683. Auf der Intensivstation lagen am Sonntag 133 Patienten. In Heimquarantäne befinden sich derzeit 30.262 Infizierte.In der Region Lombardei, der am stärksten von der Pandemie betroffenen italienischen Region, gab es am Sonntag 3 Todesopfer. Die Zahl der Gestorbenen stieg somit auf 16.880. 198 Neuinfizierte zählten die dortigen Behörden. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in den lombardischen Spitälern betrug 248.Zu ihnen zählt auch der viermalige italienische Premier Silvio Berlusconi, der seit Donnerstagabend wegen seiner Covid-Erkrankung in der Mailänder San Raffaele-Klinik liegt. Auf Intensivstationen lagen in der Lombardei 25 Patienten, 2 mehr als am Vortag.

apa