Italien: Zahl der Neuinfizierten wieder gestiegen

35.633 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben.Die Zahl der aktiven Fälle liegt aktuell bei 39.712, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 2122 auf 2222. Auf der Intensivstation lagen am Dienstag 201 Patienten.In Heimquarantäne befinden sich derzeit 37.289 Menschen. In Italien wurden an einem Tag 80.517 Abstriche untersucht.

apa