Zahl der Re-Infektionen nimmt zu: Frauen und junge Menschen stärker gefährdet

Frauen würden sich vor allem deshalb öfters infizieren, da sie exponierter seien: So sei der Anteil an Frauen in Schul- und Kindergarteneinrichtung ungleich höher, als jener der Männer. Auch die Altersgruppen von 12 bis 49 Jahre seien ebenfalls stärker exponiert.Es sei daher wahrscheinlich, dass das höhere Risiko einer Neuinfektion in den jüngeren Altersgruppen auf ein risikoreicheres Verhalten und eine höhere Exposition zurückzuführen sei, als in der Altersgruppe der über 60-Jährigen, heißt es im ISS-Bericht.In der Zwischenzeit hat das ISS die Ergebnisse der jüngsten Erhebung zur Variantenprävalenz veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass in Italien am 7. Juni die Omikron-Variante eine geschätzte Prävalenz von 100 Prozent aufwies – die Omikron-Variante ist in Italien also zu 100 Prozent vorherrschend - wobei die Untervariante BA.2 mit 62,98 Prozent dominieren.Andererseits haben die Fälle, die auf die ansteckenderen Subvarianten BA.4 und BA.5 zurückzuführen sind, zugenommen, wobei letztere auf 23,15 Prozent anstieg.Was die Wirksamkeit der Covid-Impfstoffe bei der Vorbeugung schwerer Krankheitsfälle betrifft, so sei diese nach wie vor sehr hoch, heißt es vom ISS.