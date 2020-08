Zahl der täglichen Neuinfektionen in Italien steigt weiter

Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden 574 neue Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet – nach 523 am Vortag. Zuletzt mehr Neuinfektionen innerhalb eines Tages gab es am 24. Juni. 3 Menschen starben von Donnerstag auf Freitag nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, am Vortag waren es 6.35.234 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus in Italien gestorben. Die Zahl der noch aktiv Infizierten liegt bei 14.249, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten 771.Auf den Intensivstationen werden noch 56 Patienten behandelt. 13.422 Menschen befinden sich in Heimquarantäne. Die Zahl der offiziell genesenen Corona-Infizierten stieg auf 203.326.In der Region Lombardei, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Italien, gab es am Freitag ein Todesopfer. Die Zahl der Todesfälle stieg somit auf 16.836. 97 Neuinfizierte zählten die dortigen Behörden, am Vortag waren es 74. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in den lombardischen Spitälern liegt bei 153. Auf Intensivstationen liegen in der Lombardei 12 Patienten.

stol