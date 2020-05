Zahl der täglichen Todesopfer in Italien sinkt weiter

Allerdings enthält der tägliche Bericht nicht die Zahl der Todesopfer in der vom Covid-19 schwer betroffenen Lombardei, da die Region ihre Zahlen nicht aktualisiert hat. Ein Grund dafür wurde nicht angegeben.Aus der Lombardei stammen normalerweise die Hälfte der täglich Verstorbenen. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie in Italien vor 3 Monaten stieg ohne die lombardischen Daten auf insgesamt 32.785. Die Zahl der aktiv Infizierten fiel in 24 Stunden auf 56.594.Die Zahl der Covid-19-Patienten in Italiens Spitälern sank auf 8613. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen fiel auf 553. In Heimisolation befinden sich noch 47.428 Personen. Die Zahl der Genesenen stieg auf 140.479.Am Montag werden weitere Lockerungsschritte in Italien unternommen. So öffnen wieder Sportzentren und Schwimmhallen, allerdings mit Sicherheitsmaßnahmen.Ausnahme sind die Lombardei, die die Sportzentren erst am 31. Mai öffnet, und die süditalienische Region Basilikata, die erst am 3. Juni mit Schwimmhallen und Fitnesszentren neu startet.

