Zahl der Todesopfer auf 15.362 gestiegen – Anzahl der Intensivpatienten sinkt

Im Vergleich zum Freitag sind 681 mehr Menschen an den Folgen der Corona-Erkrankung gestorben, das teilte der italienische Zivilschutz in seiner täglichen Pressekonferenz mit. Damit sind bisher insgesamt 15.362 Menschen italienweit an den Folgen der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben.Erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise kann Italien einen Rückgang der intensiv zu betreuenden Patienten verzeichnet werden. Um 74 Personen ist diese Zahl im Vergleich zum Freitag gesunken. Auch die Zahl der Genesenen steigt auf insgesamt 20.996 – das bedeutet einen Anstieg im Vergleich zum Freitag um 1.238 Personen.Insgesamt beträgt die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Personen in Italien aktuell 124.632, wobei davon 15.362 Personen an den Folgen der Infektion gestorben sind, 20.996 konnten geheilt werden.

