Zahl der Todesopfer in der Türkei und Syrien steigt auf über 28.000

Die Zahl der Toten nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat 28.000 überschritten. Insgesamt sind es 28.192, davon 24.617 in der Türkei. In Syrien sind es 3575, davon 2167 in den von den Rebellen kontrollierten Gebieten im Nordwesten. Weitere 1.408 Todesfälle wurden in den von der Regierung kontrollierten Gebieten registriert, berichtete das Gesundheitsministerium.Am Sonntag wird in Damaskus die erste italienische Hilfslieferung der Europäischen Union eintreffen. Am Samstag in Beirut eingetroffen, wird sie am Sonntag in den am stärksten betroffenen Gebieten Syriens sortiert werden.