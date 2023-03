Zahl der Todesopfer steigt auf über 50.000 – Verheerende Bilanz nach über einem Monat

Viele Todesopfer noch immer nicht identifiziert

Viele Vermisste

Am 6. Februar hatten 2 Beben der Stärke 7,7 und 7,6 die Südosttürkei und den Nordwesten Syriens erschüttert. Darauf folgten Tausende Nachbeben.Nach Angaben der türkischen Regierung sind rund 20 Millionen Menschen im Land von den Auswirkungen betroffen. Für Syrien gehen die Vereinten Nationen von etwa 8,8 Millionen Betroffenen aus.Mehr als einen Monat nach den verheerenden Erdbeben gibt es weiterhin viele Tote in der Türkei, die nicht identifiziert wurden. Die Zahl nehme zwar stetig ab, aber noch vergangene Woche habe man 2500 Leichen nicht zuordnen können, sagt Ahmet Hilal vom Verein der Gerichtsmediziner.Die Toten würden meist via DNA-Tests identifiziert. Hilal zufolge wurden vor dem Begräbnis Blut, Gewebe-, Knochen- oder Zahnproben entnommen. In seltenen Fällen müssten aber auch Gräber wieder geöffnet werden. Es habe auch Verwechslungen bei den Beisetzungen gegeben. Menschen hätten etwa Leichen fälschlicherweise als ihre Verwandten beigesetzt, den Irrtum bemerkt und die Menschen dann erneut anonym bestattet.Neben den vielen Unidentifizierten gebe es auch weiterhin viele Vermisste, die zwar aus den Trümmern geborgen worden seien, aber deren Spur sich danach verloren habe. Andere habe man bis heute nicht bergen können.In der sozialen Medien etwa suchen etliche Menschen in der Türkei weiterhin nach Freunden, Partnern oder Verwandten. Die größte Oppositionspartei CHP hatte im Parlament eine Untersuchung zu Vermissten und unbegleiteten Kindern gefordert. Der Antrag wurde laut der Nachrichtenagentur Anka allerdings von der regierenden AKP und ihrem Partner, der ultranationalistischen MHP, abgelehnt.Der Abgeordnete Ali Haydar Hakverdi von der CHP warf dem Staat in dem Zusammenhang vor, verantwortlich für voreilige Aufräumarbeiten und achtloses Vorgehen mit Baggern in den Trümmern zu sein. Von den Körpern sei so nichts übrig geblieben, zitierte Anka den Politiker.