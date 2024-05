Zahl der Toten bei Hochwasser in Brasilien auf 136 gestiegen

Klimawandel verstärkt Muster

Der Wetterdienst MetSul äußerte seine Sorge vor Hochwasser durch übervolle Flüsse. „Die Regenmengen haben ausgerechnet Gebiete getroffen, in denen die Flüsse bereits gut gefüllt waren“, so der meteorologische Dienst in einer Erklärung.Rio Grande do Sul befindet sich an einem geografischen Schnittpunkt zwischen tropischer und polarer Atmosphäre, an dem es immer wieder Phasen intensiver Regenfälle oder Trockenheit gibt. Örtliche Wissenschafter gehen, wie berichtet, davon aus, dass sich dieses Muster aufgrund des Klimawandels verschärft hat.