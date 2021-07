Zahl der Toten nach Hauseinsturz in Florida auf 46 gestiegen

Es seien in den vergangenen Stunden 10 weitere Leichen in den Trümmern entdeckt worden, sagte die Bürgermeisterin von Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Mittwochvormittag (Ortszeit). Die offizielle Zahl der Toten liegt damit nun bei 46.Dutzende Menschen werden aber noch vermisst. Es gibt kaum noch Hoffnung, Überlebende in der Ruine zu finden. Das Wetter bessere sich zum Glück, sagte Levine Cava weiter, die während der Pressekonferenz sichtlich erschüttert war und ihre Ankündigungen mehrfach unterbrechen musste, um innezuhalten.Ausläufer des herannahenden Sturms „Elsa“ hatten die Rettungsarbeiten zuvor immer wieder behindert. Der Wohnkomplex mit rund 130 Einheiten war am 24. Juni in Surfside bei Miami aus noch ungeklärten Gründen teilweise eingestürzt.

