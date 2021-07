Überschwemmungen in Belgien: Zahl der Toten steigt auf 27

In Teilen der Provinz Flämisch-Brabant sei die Situation weiterhin kritisch, hieß es am Nachmittag. In Rotselaar seien mehrere Häuser von den Fluten bedroht. Der Pegel der Demer habe einen kritischen Punkt erreicht.Gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besuchte Ministerpräsident Alexander De Croo am Samstag betroffene Gemeinden, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Die EU-Behörde hat ihren Sitz in der Hauptstadt Brüssel.In der besonders stark betroffenen Provinz Lüttich sind nach Angaben des Krisenzentrums die Sucharbeiten nahezu abgeschlossen. Der Wasserstand der Maas, der an vielen Stellen gefährlich hoch geworden war, gehe nun langsam zurück.Der Pegelstand hatte zuvor Evakuierungen im Zentrum derProvinzhauptstadt Lüttich ausgelöst. Entgegen den Befürchtungenhielt der Deich bei der Stadt Maaseik in der Provinz Limburg denWassermassen stand. Für die kommenden Tage sagte das KöniglicheMeteorologische Institut für große Teile des Landes trockenes undteils heiteres Wetter vorher.

dpa