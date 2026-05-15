Durch Sturmböen, Blitze und starke Regenfälle seien zudem mindestens 72 Menschen verletzt worden, teilten die Behörden am Freitag laut Medienberichten mit. Durch die Unwetter in den vergangenen Tagen waren Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt worden. Zudem kam es zu Überschwemmungen.<BR \/><BR \/>Uttar Pradesh ist Indiens bevölkerungsreichster Bundesstaat. Vor der Monsunzeit sind Stürme keine Seltenheit. Wissenschafter warnen aber vor einer Zunahme extremer Wetterereignisse, die sie auf den Klimawandel zurückführen.