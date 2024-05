Zahlen der Todesopfer nach Stürmen in Texas weiter gestiegen

Darunter war eine 85-Jährige, deren Leichtbauwohnhaus von einem Blitz getroffen wurde und ausbrannte sowie ein 57-Jähriger, der versuchte hatte einen umgestürzten Strommast aus dem Weg zu räumen.Die Schulen in der 2,3 Millionen Einwohner zählenden Metropole Houston blieben am Freitag geschlossen. Die Bewohner waren aufgefordert, nach Möglichkeit zuhause zu bleiben. Heftige Regenfälle und Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern waren am Donnerstag über die Region weggefegt, ein Tornado traf einen Vorort von Houston.