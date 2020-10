Zahlen steigen weiter: 124 Neuinfektionen in Südtirol

Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen bleiben weiter hoch: Am Mittwoch meldet der Südtiroler Sanitätsbetrieb ein positives Ergebnis bei 124 Abstrichen. Am Dienstag waren es 34 positive Ergebnisse bei 683 Abstrichen gewesen. Bisher wurden insgesamt 196.147 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht, die von 101.569 Personen stammen.Untersuchte Abstriche am 13. Oktober: 1573Neu positiv getestete Personen: 124Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 4267Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 196.147Gesamtzahl der getesteten Personen: 101.569 (+714)Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 54In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 33Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung: 3Gesamtzahl der Todesfälle mit Covid-19: 293 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 3061 (darunter 21 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 21.157 (darunter 1498 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 24.218Geheilte Personen: 2856 ; zusätzlich 924 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 3780 (Diese Zahlen werden in Kürze aufgrund der neu geltenden Quarantäneregeln, die im Rundschreibens des italienischen Gesundheitsministeriums vom 13.10.2020 definiert sind, neu berechnet.)Mit dem neuartigen Virus infiziert haben sich 237 Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes. 235 Mitarbeiter gelten als geheilt.

