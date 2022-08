In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 312 PCR-Tests untersucht und dabei 6 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 324 positive Antigentests. Die Zahlen im Überblick.

Zahlen steigen wieder an: 330 Neuinfektionen in Südtirol

Die Zahlen steigen wieder an. In den vergangenen 24 Stunden gab es 330 Neuinfektionen in Südtirol - Foto: © shutterstock